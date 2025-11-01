В Минпросвещения высказались о переходе на 12-летнее школьное образование

Министр просвещения России Сергей Кравцов прокомментировал идею перехода на 12-летнее обучение в школе. По его словам, такие решения принимаются "после их глубокого анализа и широкого обсуждения", передает РИА Новости.

Ранее идею перехода на 12-летнее школьное образование озвучили в Общественной палате РФ.

"В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени — я убежден, что мы к этому придем, и важно обсудить эту идею без паники", — заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Интересно, что в этом году в той же Общественной палате предлагали и прямо противоположное: вернуться к системе 10-летнего обучения, а также сократить время обучения в вузе. По мнению председателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, с таким образованием молодые россияне будут раньше заводить семьи, в которых будет больше детей.