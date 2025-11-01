01 Ноября 2025
Политика
Фото: Накануне.RU

"Целится в машины и людей": В Екатеринбурге житель многоэтажки с ночи выбрасывает домашние вещи через выбитые окна

Екатеринбуржцы стали свидетелями, вероятно, очередного осеннего обострения. Житель 16-этажного дома на Академика Бардина, 25/1 с ночи выбрасывает содержимое своей квартиры из окна. На месте уже работает полиция.

По словам очевидцев, мужчина сначала выбил стекла, а потом начал постепенно выкидывать домашнее имущество. Под окнами лежат одежда, посуда, бумаги и другие вещи, которые из-за ветра уже разлетелись по всей аллее.

Екатеринбуржец выбрасывает вещи с окна дома на Академика Бардина 25/1(2025)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржец выбрасывает вещи с окна дома на Академика Бардина 25/1(2025)|Фото: Накануне.RU

При этом, екатеринбуржец пытается попасть тяжелыми вещами по зевакам, наблюдающими за происходящим, и машинам. Последнее удается, из-за чего периодически срабатывает сигнализация.

Люди с улицы что-то кричат мужчине, тот в отвечает, однако расслышать, что именно, не представляется возможным. На место уже выехали правоохранители.

"Сообщение о дебошире поступило в отдел полиции №4. На месте находятся сотрудники службы участковых уполномоченных. По имеющейся информации, пострадавших от действий неадекватного гражданина нет", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД.

По данным Накануне.RU, подобное происходит не впервые, однако раньше под окнами дома или на ветках деревьев можно было заметить лишь несколько вещей: брюки, шапку, носки, обувь и так далее. Бардак такого масштаба соседи наблюдают впервые.

