Губернатор Сергей Ситников запустил новую программу модернизации офтальмологии в регионе

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал распоряжение о дальнейшем развитии офтальмологической службы региона. Для выполнения новой программы развития офтальмологической службы на 2026-2027 годы разработана дорожная карта.

Работа по модернизации стартовала с профильного отделения областной больницы. Здесь появилось новое оборудование, сформирована команда медицинских специалистов. Уже применяются более 20 новых методов оперативного лечения глаза, действует дневной стационар.

Как результат, объем оказываемой помощи вырос с 1800 до 4500 госпитализаций в год, а срок ожидания плановых оперативных вмешательств снизился с двух лет до трех месяцев. И, самое главное - отпала надобность для пациентов ездить за медицинской помощью в соседние регионы.

Также планируется закупить еще партию нового современного оборудования, а для юных жителей региона в медучреждении будет открыт кабинет детского аппаратного лечения.

Кроме того, будет развиваться система оказания медпомощи по глазным заболеваниям и на базе районных больниц. Начало этой работы уже положено - по инициативе губернатора модернизировано офтальмологическое отделение в Шарьинской ЦРБ, где установлена новейшая медтехника, сформирована команда профессиональных медиков, которые осуществляют 15 видов высокотехнологичных операций.

В рамках новой программы в Шарьинскую больницу поступит еще одна партия медоборудования, в перспективе здесь откроется консультативный кабинет.

В рамках программы модернизации в 2026-2027 годах будет расширена система цифрового скрининга на базе эндокринологических кабинетов в Буйской и Галичской центральных районных больницах, что позволит повысить качество оказания помощи костромичам с диабетом.

Отметим, что Костромская область стала первым регионом в Центральном Федеральном округе, который во взаимодействии с Сибирским медуниверситетом внедрил уникальную технологию. На данный момент ручные фундус-камеры для создания снимков глазного дна уже установлены в кабинетах эндокринологов больниц Костромы и Шарьинской ЦРБ.