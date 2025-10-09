09 Октября 2025
Уральский ФО
Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

В рамках Петербургского газового форума в Кировской области дали старт газоснабжению современной экофермы

В рамках Петербургского международного газового форума состоялось торжественное мероприятие по введению в эксплуатацию новых газовых сетей на территории села Ильинское Слободского района Кировской области.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер совместно с министром энергетики России Сергеем Цивилевым приняли участие в открытии объектов газоснабжения сразу в 25 регионах страны.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

В церемонии запуска газовых сетей в селе Ильинское также принимал участие губернатор Кировской области Александр Соколов.

Экоферма «Ильинская» совсем новое предприятие, построенное в 2023 году на месте старого колхозного хозяйства. Запущенное в работу в 2024 году предприятие сегодня насчитывает стадо в 700 голов крупного рогатого скота породы "Джерси".

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Современные производственные мощности  включают четыре коровника, молочные блоки, цех по производству кормов, телячью деревня, родильное отделение и бычий двор. Имеется современная сельхозтехника, установлены роботизированные установки для доения коров, освоены новые пастбища. Компания сама производит корма для животных - без химии, пестицидов и гербицидов. Сейчас здесь трудятся 80 специалистов.

Экоферма ежедневно производит 10 тысяч л молока жирностью не менее 6 %.

Учитывая специфику хозяйства, которая включает выращивание телят, теплоснабжение здесь особенно важно. Поэтому перевод экоферым на газоснабжение - серьезный шаг в развитии всего производства.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

"Перевод на газ позволит предприятию сэкономить затраты и направить средства на развитие производства", – подчеркнул Александр Соколов.

Для газификации комплекса провели газопровод низкого давления, оборудовали газовую котельную с установкой счётчиков газа, сигнализатором загазованности.
Годовой объем потребления газа, согласно проектной документации, составит 104,11 тысячи м3/год.

Глава региона отметил, что в Кировской области активно ведутся работы по газификации социальных и промышленных объектов, а также по догазификации домовладений.

"С руководством «Газпрома» продолжаем детальную проработку новой программы газификации Кировской области", — подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов.

Теги: александр соколов, газоснабжение, газовые сети, миллер, экоферма


