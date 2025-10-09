Заявления, что импульс Анкориджа исчерпан, в корне не верны – Кремль

Интересная ситуация сложилась между администрацией президента России и Министерством иностранных дел.

Накануне замглавы МИДа Сергей Рябков заявил журналистам, что "импульс к урегулированию конфликта на Украине, который появился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан".

И вот сегодня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что это далеко не так. "Заявления, что импульс Анкориджа исчерпан, в корне не верны", -подчеркнул он.

"Соглашения и взаимопонимание, достигнутые в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске, вызывают разные оценки и не у всех находят поддержку, однако они продолжают действовать", - отметил чиновник.

По его словам, говорить об исчерпании "импульса Анкориджа" выгодно европейцам и украинскому руководству, которые не хотят дипломатического разрешения конфликта. Как с этим соотносится позиция МИДа Ушаков не сообщил.