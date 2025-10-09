Дочь Сергея Цапка лишили прав на два года после тарана жилого дома

Дочь лидера кущёвской ОПГ Сергея Цапка Анастасию почти на два года лишили прав управления автомобилем и оштрафовали на 45 тыс. руб. Суд признал ее виновной в ДТП с тараном частного жилого дома в селе Николаевка под Таганрогом.

Авария произошла 30 сентября. 25-летняя Анастасия Цапок на большой скорости врезалась в стену частного жилого дома на своем Mercedes GT63 (стоимостью около 20 млн руб.). Хозяев дома в этот момент не было, но стена здания была разрушена.

Сама Цапок и ее пассажир врачей не требовали, но полиция доставила их на медосвидетельствование. Свидетели аварии говорили, что девушка и ее друг вели себя будто под действием алкоголя.

Сообщалось, что пенсионера-хозяина дома изначально не устроила сумма компенсации, предложенная семьей гонщицы. Он также отказался от помощи местной администрации, выразившей готовность помочь с восстановлением дома. Мужчина заявил, что пока заморозит всё как есть, дождётся проведения экспертизы и пойдёт в суд. По данным Baza, в итоге потерпевший от претензий к Цапок отказался, сторонам удалось договориться. По неподтвержденным данным, сошлись на сумме 2,5 млн руб.

Сергей Цапок был приговорен в 2013 году к пожизненному сроку за убийства, нападения, изнасилования и др. В 2014 году он скончался в СИЗО – причиной стал отрыв тромба.

В июле 2025 года гражданская жена Цапка Анжела Мария Оделин Феррер попыталась через суд снять арест с нескольких иномарок, арестованных в рамках дела главаря банды. Суд отказал ей.

В 2018 году краснодарский суд снял арест с $5,5 млн, находящихся на банковском счету женщины. Арест был наложен в 2010 году по просьбе следственных органов. Предполагалось, что средства будут использованы для выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.