Самозанятые смогут платить взносы в Соцфонд, чтобы получать больничные

С 2026 года самозанятые смогут добровольно страховаться в Соцфонде России и оформлять таким образом оплачиваемые больничные.

С 1 января им предоставят возможность платить ежемесячные взносы. Благодаря этому при болезни или травме можно будет получить пособие. Можно будет выбрать его максимальный размер в год – 35 тыс. руб. или 50 тыс. руб.

"В России миллионы людей работают на себя как самозанятые в рамках специального налогового режима. Однако их прибыль зачастую определяется количеством выполняемых заказов. И проблемы со здоровьем могут ударить по кошельку, оставив человека без дохода", – заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Размеры взносов составят порядка 1,3 тыс. или около 1,9 тыс. руб. в месяц. При этом если не возникнет необходимость открывать листок нетрудоспособности дольше полутора лет, то суммы перечислений будут меньше.

Такой механизм для самозанятых станет действовать в режиме эксперимента до конца 2028 года.

Напомним, ранее Совет Федерации предложил правительству досрочно завершить экспериментальный режим самозанятости в 2026 году. Правительство отказалось от такой идеи, напомнив, что эксперимент имеет утвержденные ранее сроки: 2019-2028 год. Но и продлевать режим по запросам из Госдумы кабмин пока тоже не намерен.