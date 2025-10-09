"Транснефть – Сибирь" завершило подготовку инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

"Транснефть – Сибирь" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") завершило комплекс мероприятий по подготовке инфраструктурных объектов линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций (НПС) к устойчивой работе в осенне-зимний период, сообщили Накануне.RU в пресс-службе общества "Транснефть - Сибирь".

Специалисты провели сезонное обслуживание запорной арматуры (свыше 4 тыс. единиц на линейной части и 5,3 тыс. единиц на НПС). Проверены 519 систем телемеханики линейной части, выполнен осмотр и техническое обслуживание 5,7 тыс. км высоковольтной линии электропередачи и 1,5 тыс. силовых трансформаторов. Подготовлены к работе в холодный период 165 аварийных дизельных электростанций.

На площадочных объектах подготовлены к сезону холодов 243 резервуара, 114 вертикальных подпорных агрегатов, выполнена ревизия 269 фильтров-грязеуловителей с промывкой дренажных линий.

На линейной части специалисты провели ревизию предупреждающих знаков в местах пересечения трубопроводов с железными и автомобильными дорогами, предупредительных знаков на линиях связи. К эксплуатации в осенне-зимний период подготовлены системы и средства пожарной безопасности, а также пункты наблюдения на подводных переходах и все производственные площадки АО "Транснефть – Сибирь", где размещена аварийная техника и базируется персонал линейных аварийно-эксплуатационных подразделений. Создан запас горюче-смазочных материалов, кислорода, пропана и материалов, необходимых для ликвидации возможных нештатных ситуаций.

Большое внимание уделено подготовке теплоэнергетического оборудования. В том числе к работе в зимний период на НПС подготовлены 92 котельные, 240 км тепловых сетей.

По итогам проведенных мероприятий АО "Транснефть – Сибирь" оформило паспорт готовности к функционированию производственных объектов в осенне-зимний период 2025-2026 гг.