Хабаровские учителя направили обращение по поводу своего бесправия

Учителя Хабаровска направили обращение в городское управление образования, указав на свое бесправие при взаимодействии с родителями и учениками. Они жалуются на то, что в любой спорной ситуации крайним практически всегда оказывается учитель. К ним относятся как к обслуживающему персоналу.

У управлении отметили, что создана комиссия по защите профессиональной чести учителя. Этот новый инструмент призван помочь решить проблему. И учителя могут в нее обращаться. Однако педагоги указывают не на спорные ситуации, а на системную проблему своей фактической беспомощности.

О бесправии учителей говорят многие. Сами учителя в своих отзывах называют свое низкостатусное положение как одну из причин ухода из школ. Более половины россиян (53%) считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. Тех, кто считает, что статус учителя повысился, всего 11%. Недавно нашумевшим стало решение наказать молодого учителя физики Сергея Перминова, пыташегося силой отвести хамившего ученика к директору. Педагога уволили, оштрафовали на 120 тысяч рублей, назначили 1,5 года исправительных работ. Только после скандала в Минпросе на словах вступились за учителя.