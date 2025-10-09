В Краснокамске из-за анонимных угроз приостановлен образовательный процесс

Видеоматериалы переданы в правоохранительные органы для установления личности нарушителя.

Оперативные службы оповещены, в настоящее время проводится проверка. В целях обеспечения безопасности образовательный процесс приостановлен.

В одном из Telegram-каналов зафиксированы сообщения об угрозе совершения противоправных действий в школах Краснокамска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.



