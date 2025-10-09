Из-за глобального потепления Салехард может уйти под воду в 2100 году

Потепление климата и подъем Мирового океана грозит затоплением прибрежным городам России в 2100 году и в частности - Салехарду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филиппа Сапожникова.

По словам ученого, к 2100 году воды Мирового океана поднимутся на 0,3-0,65 метра, а при наихудшем сценарии — на 1,3 метра. К 2300 году подъем воды может составить до 5,6 метра.

"В причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи — довольно узкая часть, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе России поднимающаяся вода может распространиться на прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк. В северных районах отступление береговой линии может угрожать Варандею, в меньшей степени — Нарьян-Мару и Салехарду. В Дальневосточном регионе проблемы из-за повышения уровня моря могут возникнуть в порту Находка", — сказал Сапожников.

Ученый отметил, что сейчас речь идет исключительно о результатах моделирования процессов на основе наблюдаемых трендов, поэтому пока эти перспективы стоит воспринимать скорее как расчетные модели.

Океанолог пояснил, что повышение уровня воды связано с таянием огромных массивов льда, а также с прогревом глубинных слоёв океанов, который так же приводит к расширению водной толщи.