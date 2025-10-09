Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область, повреждены дома

Три БПЛА уничтожили в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его данным, в поселке Матвеев Курган повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.

Shot пишет, что один БПЛА рухнул без детонации на проезжую часть шоссе. В нем уцелела боевая часть — около пяти брикетов пластита примерно по 5 кг.