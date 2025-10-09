Власти не собираются отключать в России интернет в выходные - Минцифры

Минцифры России опровергает появившиеся в мессенджерах сообщения о грядущем отключении интернета в выходные. "Это фейк", - заявляют в ведомстве.

"Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности. Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе. Никаких планов по отключению нет", - говорится в сообщении Минцифры.

В сентябре этого года депутат Госдумы Николай Арефьев (КПРФ) предложил принудительно отключать россиянам интернет хотя бы на выходные. "В настоящее время интернет приносит больше вреда, чем пользы. Я понимаю, что для работы мне, например, интернет нужен для того, чтобы собрать необходимую информацию или найти подходящие материалы. Это все очень удобно, быстро – и все хорошо. Однако дело в том, что, мне кажется, на 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью, потому что люди сидят там часами, сутками, годами, портят себе зрение и нервы. Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или по выходным дням, чтобы люди отдохнули", - цитирует депутата издание "Абзац".