В Вологодской области вновь ужесточат правила продажи алкоголя

Власти Вологодской области введут дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя с 1 марта 2026 года. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, они затронут помещения в многоквартирных домах, точки общепита.

"Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 кв. м, размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах ", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Законопроект разработан и проходит согласование, добавил он.

Напомним, с марта 2025 года в регионе действуют жесткие ограничения: алкоголь в будни продают только с 12:00 до 14:00, а алкомаркеты запрещены в жилых домах и подвалах.

4 августа Филимонов объявил, что сеть "Красное и Белое" прекращает деятельность в области. Глава региона заявил, что сеть сама подала заявление о досрочном прекращении лицензий на торговлю алкоголем. Основатель сети Сергей Студенников назвал эти слова "ложью". После этого губернатор прокомментировал ситуацию, мол, сами магазины никто не закрывает, они могут продавать продовольственные товары, но не алкоголь.