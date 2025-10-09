Путин: Более миллиона таджиков развивают экономику России

Президент России Владимир Путин во время визита в Таджикистан высказался о труде мигрантов из этой страны в РФ. Он отметил их вклад в экономику.

"В России живут и трудятся порядка 1 млн граждан Таджикистана, больше 1 млн. Они заняты в самых разных отраслях, и вносят свой весомый вклад в рост российской экономики", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном

По мнению Путина, денежные переводы граждан Таджикистана на родину являются серьёзным подспорьем для своих семей и для таджикистанской экономики в целом.

"Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства находятся в тесном контакте с таджикистанскими коллегами по всем актуальным вопросам миграционной политики", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Летом 2025 г. Следственный комитет России заявил о росте преступлений, совершенных мигрантами. Речь идёт и об особо тяжких деяниях.