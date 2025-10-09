В ЗАТО "Звёздный" на АЗС введены ограничения на продажу бензина АИ-95

В закрытом административно-территориальном образовании "Звёздный" на автозаправочной станции "Ликом" введены ограничения на продажу бензина АИ-95 частным лицам. Теперь за одну заправку разрешается приобрести не более 10 литров указанного топлива, сообщает "Новый компаньон".

По словам управляющего АЗС "Ликом", данное решение носит временный характер и обусловлено сокращением объёмов поставок бензина этой марки на данную заправочную станцию. Он подчеркнул, что ограничение действует исключительно на АЗС, расположенной в Звёздном, и не затрагивает другие автозаправочные станции сети "Ликом".

На АЗС ожидают, что ситуация с поставками стабилизируется к середине октября.

В УФАС утверждают, что дефицита топлива в Прикамье нет.