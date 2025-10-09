В России сократилось число преступлений, совершенных выходцами из Таджикистана

В России на 7% сократилось число преступлений, совершенных гражданами Таджикистана, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 24". В том числе на 2% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

По словам Колокольцева, планируется открыть в России представительство МВД и Минтруда Таджикистана, а в Душанбе – представительство МВД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Таджикистан сообщил, что сегодня в РФ живет больше миллиона граждан этой республики.

"Что немаловажно, их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для своих семей и таджикистанской экономики в целом. Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты", - заявил Путин.