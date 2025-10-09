Александр Авдеев на встрече с активом Федерации бокса отметил, что успехи владимирских спортсменов - стимул двигаться вперед

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел встречу с активом Федерации бокса региона.

«То, что на всероссийской и международной арене бокса сейчас звучат имена владимирских спортсменов – это ко многому обязывает. Это не только повод для гордости, но и отличный стимул двигаться дальше», – подчеркнул в ходе встречи Александр Авдеев.

Стоит напомнить, что во Владимирской области бокс – базовый вид спорта, который славен победными традициями. Более 10 тысяч жителей области на данный момент занимаются этим видом спорта. В 12 спортивных школах Владимирской области функционируют отделения бокса. 38 кандидатов в мастера спорта, 11 мастеров спорта и 2 мастера спорта международного класса подготовлено на базе спортивной инфраструктуры региона.

В 2025 году в сборную команду России входят 4 владимирских атлета и ещё 8 входят в её резерв.

Правительство Владимирской области комплексно поддерживает развитие и популяризацию бокса в регионе. Только за последние несколько лет были построены новые спортивные объекты для занятий боксом.Так, в 2024 году в Александрове и посёлке Золотково Гусь-Хрустального района, в 2025 году – в Судогде. При участии ТПХ «Русклимат» в Киржаче создана современная школа единоборств «Русфит», на базе которой также занимаются боксеры. В Юрьеве-Польском открыто отделение бокса.

Владимирская область имеет современную инфраструктуру, позволяющую проводить спортивные мероприятия самого высокого уровня - Первенство и Чемпионат России по боксу, международные турниры.

Губернатор в ходе встречи со спортсменами и тренерами кроме обсуждения вопросов развития бокса, пообщался и на личные темы - учеба, планы на будущее, расспросил о проблемах и пожеланиях.

«У нас сложилась хорошая команда: Министерство спорта области, школа, Федерация бокса. Работаем сообща, поэтому любые вопросы удаётся решать быстро и чётко», – высказал уверенность Евгений Лобосов, тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва по боксу.

Также в общении с главой Владимирской области принимали участие министр физической культуры и спорта Наталья Федорова, председатель правления Федерации бокса Михаил Шашков, её исполнительный директор Екатерина Шагова и заместитель председателя Александр Мезенцев, ведущие спортсмены и их тренеры.