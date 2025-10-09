Песков: Киев так и не дал конкретного ответа на российские предложения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ответа по проекту договора и предложению по рабочим группам в рамках договоренностей в Стамбуле со стороны Киева так и не поступило.

"Никакого субстантивного ответа по-прежнему нет от украинской стороны по проекту документов, по рабочим группам", - цитирует Пескова РИА Новости. "Дальше ничего не движется", - добавил он.

Представитель Кремля констатировал, что обозначилась серьезная пауза в процессе развития стамбульских переговоров.

В конце сентября Песков заявил, что пауза в переговорах с Украиной возникла по причине нежелания киевского режима продолжать диалог. До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Москву в отказе от встреч по урегулированию ситуации вокруг Украины в последние недели. Он заявил телеканалу Fox News, что Россия отказалась как от двусторонних встреч с представителями Киева, так и от трехсторонних — с участием президента США Дональда Трампа или других американских чиновников.