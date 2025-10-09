"Вкусно - и точка" не собирается в Крым

Информации о намерении сети быстрого питания "Вкусно - и точка" начать работу в Крыму на данный момент нет, сообщила замминистра промышленности и торговли республики Ирина Фролова, ее цитируют российские СМИ.

В 2024 году гендиректор "Вкусно – и точка" Олег Пароев говорил, что компания не исключает для себя возможность открытия ресторанов в Крыму, но для этого должны быть обеспечены два условия: безопасность гостей и бесперебойность поставок.

"Очень сложный вопрос. Для нас важным приоритетом являются несколько вещей: безопасность наших гостей и сотрудников и бесперебойность поставок. Как только эти факторы сойдутся, как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты. Сейчас это просто сделать невозможно", - сказал Пароев в интервью РИА Новости.