09 Октября 2025
Арест олигарха с австрийским гражданством

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Глава СПЧ заявил о нарушении Конституции при запрете мусульманам доставлять ряд товаров

Фетва, или предписание Духовного управления мусульман России о недопустимых для доставки товаров противоречит ряду статей Конституции РФ. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Он насчитывает как минимум пять нарушенных статей. Так, статья 14 закрепляет принцип светского государства, то есть религиозные организации не могут брать на себя функции органов публичной власти. А фетва фактически направлена на регулирование трудовых и гражданско-правовых отношений. Статья 8 закрепляет принцип единства экономического пространства и свободного перемещения товаров и услуг. Статья 19 запрещает ограничения по религиозному признаку. Также нарушаются статьи 29 и 37.

На днях Духовное управление мусульман России решило разделить все доставляемые курьерами грузы на халяльные (дозволенные) и харамные (запрещенные). В списке запрещенных для доставки товаров алкоголь, азартные игры, предметы языческого культа, свинина. При этом доставка грузов, состав которых курьерам неизвестен, допускается.

Впрочем, на практике вряд ли что-то изменится, говорят некоторые эксперты. Курьеры как правило не знают содержимого своих грузов, которые собирают другие люди. А религиовед Роман Силантьев считает, что Духовное управление мусульман не является авторитетной для российских мусульман организацией. Однако это не отменяет самого прецедента введения норм шариата, о котором говорит Фадеев.

