Двух футболистов "Урала" вызвали в российскую молодежку на матчи с Белоруссией

Сразу два футболиста екатеринбургского "Урала" попали в итоговый список молодежной сборной России (U-21) на октябрьский сбор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, это полузащитник Илья Ишков и защитник Матвей Бардачев. Они уже приступили к тренировкам с национальной командой.

Российская молодежка готовится в Новогорске к двум товарищеским матчам против молодежной сборной Белоруссии. Затем футболисты отправятся в Брест.

Уже завтра, 10 октября, сборные сыграют в СК "Брестский" (начало в 19:45 мск). Второй матч пройдет 13 октября в Минске на стадионе "Трактор" (начало в 18:30 мск).

Напомним, что в августе Ишкова и Бардачева уже включали в расширенный состав молодежной сборной России.