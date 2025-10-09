Депутаты городской Думы Тюмени побывали на предприятии ветерана СВО

Председатель Думы Светлана Иванова в сопровождении депутатов Олега Ямпольского и Александра Сукаченко ознакомилась с производством, организованным предпринимателем — участником СВО, Андреем Кичигиным.

"Очень важно, чтобы у ветеранов спецоперации после возвращения домой была возможность найти для себя интересное дело и развиваться в этой сфере", — отметил в ходе визита на предприятие Александр Сукаченко.

Андрей Кичигин стал добровольцем в 2023 году. После прохождения экспресс-подготовки он полгода выполнял боевые задачи по обороне Луганской народной республики. За успешное выполнение боевых заданий он был удостоен медали «За отвагу».

По истечение срока контракта, Андрей Кичигин вернулся в Тюмень к родным. И семь месяцев назад тюменец основал свое дело, стал предпринимателем. Производство, организованное тюменцем, представляет собой площадку по пескоструйной обработке металла и нанесения разнообразных покрытий.

За период деятельности предприятию ветерана СВО поступило уже порядка 50 заказов от физических и юридических лиц.

"До участия в спецоперации я работал маляром-пескоструйщиком. Потом решил пойти дальше и открыть свое дело. Сейчас мы работаем в команде из пяти человек", — рассказал Андрей Кичигин депутатам городской Думы Тюмени.

При этом, Андрей Кичигин вносит свой вклад и в работу по организации помощи ветеранам. Так, недавно житель Ярково передал сотрудникам предприятия требующие ремонта инвалидные коляски. На предприятии проведут ремонтные работы и передадут после починки одну из них бойцу СВО, который получил серьезные ранения. Вторую инвалидную коляску после приведения в рабочее состояние отправили в госпиталь Краснодона.

Андрей Кичигин, общаясь с депутатами, рассказал, что думает о том, чтобы снова отправиться на фронт. Но при этом видит необходимость сейчас посвятить себя семье и любимому делу. продолжая активно помогать бойцам из тыла.

"В основном ветераны СВО сейчас работают по найму. Сегодня одна из задач в нашей стране — развивать предпринимательство. Наш герой запустил свой бизнес, использует финансы на закупку оборудования и продвижение своего предприятия. Он пример для многих", — отметил Олег Ямпольский.

Председатель городской Думы Светлана Иванова, завершая рабочий визит на предприятие, подчеркнула особую важность поддержки тем бойцам, кто вернулся с фронта:

"Глубокое уважение вызывают ветераны СВО, которые возвращаются домой и открывают свое дело, продолжая развивать наш город. Представители органов власти должны поддерживать защитников, рассказывать о программах, в которых они могут принимать участие, и помогать выстраивать отношения с потенциальными заказчиками. Тем более, что такие ребята продолжают помогать тем, кто остался на передовой", - подчеркнула Светлана Иванова.