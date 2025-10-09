В Брянске оправдан блогер, которому вменяли клевету на губернатора Богомаза

В Брянске суд оправдал блогера Сергея Маслова. Ему вменяли клевету на главу региона Александра Богомаза и реабилитацию нацизма.

По версии следствия, Маслов совершил преступление в апреле 2024 г. Речь шла о том, что он распространил в интернете "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство губернатора Брянской области", а также "унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны".

Во время рассмотрения дела в Брянском областном суде коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. Он лёг в основу соответствующего приговора. Он в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.