В Сургуте в результате лобового столкновения погибли два водителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло сегодня на 14 километре автодороги "Восточная объездная".

По предварительной информации, водитель автомобиля "Шевроле" 2000 года рождения совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем "Хендай" под управлением водителя 1961 года рождения.

В результате ДТП оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте до прибытия экстренных оперативных служб. После столкновения одно из транспортных средств загорелось.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.