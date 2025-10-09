Глава Минфина Израиля заявил о необходимости продолжать войну в секторе Газа после освобождения заложников

Министр финансов Израиля и лидер крайне правой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смортич заявил, что после освобождения всех заложников ЦАХАЛ должны продолжить вооруженную борьбу с ХАМАС и завершится она только тогда, когда группировка будет полностью уничтожена, передает Times of Israel.

Напомним, ранее Израиль и ХАМАС в Египте при посредничестве США и арабских стран подписали соглашение о прекращение огня. В его рамках ХАМАС обязуется вернуть всех оставшихся в живых заложниках (речь идет о двух десятках человек), похищенных 7 октября 2023 года.

Смортрич заявил, что у него "смешанные чувства": с одной стороны, он испытывает "огромную радость" в связи с предстоящим возвращением заложников", но и "огромный страх перед последствиями освобождения из тюрем палестинских боевиков" (этот пункт тоже предусматривает подписанное перемирие).

Партия Смотрича в Кнессете не согласилась поддержать подписание соглашения с ХАМАС. Сам он на предстоящем совещании правительства по одобрению соглашения тоже не будет поддерживать документ.

Он выступает против политического процесса, направленного на создание палестинского государства, или использования международных сил для обеспечения безопасности в секторе Газа — двух ключевых положений плана Трампа для сектора Газа (всего в плане 20 пунктов).