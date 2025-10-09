09 Октября 2025
Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Пермском крае завершилось банкротство "Мотовилихинских заводов"

Краевой арбитражный суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего "Мотовилихинские заводы" о завершении процедуры конкурсного производства в отношении предприятия, сообщает "РБК Пермь". Согласно определению суда, решение подлежит немедленному исполнению. Управляющий производством Андрей Береснев получит вознаграждение в размере более 26,3 млн руб.

Напомним, с 2018 года предприятие "Мотовилихинские заводы" находится в процедуре конкурсного производства, банкротство проходит под управлением "Ростеха". Тогда кредиторская задолженность общества составляла 17,6 млн руб. 22 сентября 2023 г. стало известно, что "Ремдизель" выиграл торги по продаже производственных мощностей предприятия. На торги заявился один участник с предложением 1,3 млрд руб.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, комментируя продажу "Мотовилихи", отметил, что оборонное предприятие наконец-то выходит из процедуры банкротства, и заявил, что все усилия по сохранению "Мотовилихи" в контуре оборонно-промышленного комплекса России увенчались успехом. Предприятие загружено заказами на несколько лет вперед и показывает устойчивую прибыль.

Сейчас основная часть активов и оборонное производство сосредоточены в "Специальном конструкторском бюро" (СКБ). С 11 июля 2024 года сообщалось, что 100% акций СКБ принадлежат АО "Технодинамика", которое контролируют госкорпорация "Ростех" и бизнесмен Виктор Григорьев

Теги: банкротсво, мотовилихинские заводы, Андрей Береснев


