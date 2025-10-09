Цены на зимнюю резину выросли на 25-30%

Цены на зимнюю резину выросли на 25-30% и могут еще подрожать. Российские шины в среднем стали дороже на четверть, знакомые иностранные бренды —Yokohama, Pirelli, Ikon (бывшая Nokian Tyres), Michelin — обойдутся на 30% дороже, чем годом ранее. Поэтому многие россияне теперь предпочитают китайские бренды, пишет Baza со ссылкой на собственный ресерч.

Среди причин подорожания шиноторговцы называют снижение урожая каучука в 2024 году в Юго-Восточной Азии – там шли дожди. Сырье для производства шин подорожало на 35%. А синтетический каучук в России тоже дорожает – у НПЗ сейчас проблемы, в том числе из-за участившихся атак беспилотников на такие объекты.

Ранее Министерство транспорта России рекомендовало сменить летнюю резину на зимнюю при температуре +5–7 градусов Цельсия, но сделать это необходимо до 1 декабря.

В сентябре 2025 года средняя стоимость комплекта шин (4 штуки) для легковушек (радиус R13–R22,5) составила 27 700 рублей. По данным аналитиков НАПИ, за два сезона цена комплекта выросла на 30,2%. Резина на грузовики (R19–R24) подорожала — с 32 000 до 37 800 рублей (примерно на 17,8%) за комплект из шести штук.