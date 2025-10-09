Более 1 800 беременных женщин в Тюменской области получают единое пособие

В Тюменской области единое пособие получают более 1800 беременных женщин, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. Поддержку семьям оказывают в период подготовки к появлению ребенка и до достижения им совершеннолетия, при этом размеры и условия выплат зависят от трудоустройства будущей матери.

Работающие женщины могут претендовать на единое пособие при доходе семьи ниже регионального прожиточного минимума, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также ежемесячную выплату из материнского капитала при доходе на каждого члена семьи ниже двух прожиточных минимумов.

Неработающие матери могут получать единое пособие при подтверждении отсутствия дохода по уважительным причинам, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по беременности и родам (для студенток очной формы и женщин, потерявших работу из-за ликвидации организации), пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (если не получают единое пособие), а также ежемесячную выплату из материнского капитала при соблюдении критериев по доходу.

Единое пособие выплачивается беременным женщинам, вставшим на учет до 12-й недели беременности, а также на детей в возрасте от рождения до 17 лет.