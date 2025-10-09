09 Октября 2025
Образование
Фото: Накануне.RU

Самыми популярными направлениями у абитуриентов в 2025 году стали ИТ и экономика

В этом году самый большой конкурс на бюджетные места при поступлении в вузы зафиксирован на направлении "Экономика и управление".

Если поделить количество заявлений на количество бюджетных мест, то самыми востребованными направлениями стали: "Экономики и управление" (39 заявлений на одно место), "Информатика и вычислительная техника" (22), "Машиностроение" (15), "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" (15), "Клиническая медицина" (13). Так как абитуриенты могли подавать заявление в пять вузов одновременно, в каждый из которых можно было подавать пять заявлений, то эти цифры уменьшатся во много раз. Однако "Экономики и управление" лидирует почти с двукратным отрывом даже по отношению к айтишникам. Это вызвано сравнительно небольшим объемом бюджетных мест (около 15 тыс.).

По абсолютному количеству заявлений лидерство все-таки у ИТ - почти 870 тыс. У "Экономики и управления" чуть меньше - 681 тыс. На третьем месте - "Образование и педагогические науки" (560 тыс.). Хотя заявлений в педвузы лишь немного меньше, бюджетных мест на них выделено примерно в 4 раза больше, поэтому поступить туда гораздо легче, так что ИТ и экономика остаются явными лидерами.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в России многие очень хотят стать экономистами. Более 40% всех студентов-платников выбирают экономические и юридические специальности. Стране не нужно столько юристов и экономистов.

Теги: вузы, абитуриенты


