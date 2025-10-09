В Нижнем Тагиле сотрудница банка похитила у клиентов почти 7 млн рублей

Полицейские раскрыли хищение почти 7 млн рублей со счетов клиентов банка в Нижнем Тагиле.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, установлено, что 36-летняя ведущий финансовый эксперт банка, используя служебное положение, несколько месяцев тайно похищала деньги клиентов. Имея доступ к банковским операциям, она незаконно списывала средства со счетов тагильчан. Суммы варьировались от 250 тысяч до более чем 1,3 млн рублей.

Как выяснили сыщики, общая сумма похищенного составила около 6,7 млн рублей. От действий сотрудницы пострадали клиенты банка, среди которых были как пожилые люди, так и активные вкладчики.

Возбуждено уголовное дело о хищении денег в особо крупном размере. Фигурантка ранее не судима, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Она будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Как отмечают в полиции, женщина уже признала вину и сотрудничает со следствием.