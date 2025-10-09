Ревнивого тюменца будут судить за слежку за начальником жены

Тюменец следил за начальником жены и попал на скамью подсудимых. 37-летнего мужчину обвиняют в незаконном собирании сведений о частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В апреле прошлого года обвиняемый, подозревая свою жену в романе с ее начальником, начал следить за ним. Он тайно установил на автомобиль потерпевшего BMW-X5 техническое средство, предназначенное для определения географических координат местонахождения этого устройства, которое впоследствии было обнаружено владельцем автомобиля и деактивировано. В августе мужчина повторно установил устройство на автомобиль, но теперь оно передавало не только географические координаты, но и передавало акустическую информацию в реальном времени.

Потерпевший, обнаружив устройство, обратился в полицию. Обвиняемый нарушил его конституционное право на неприкосновенность частной жизни и личную тайну.

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.