В Армении десятки депутатов поддержали импичмент Пашиняна

В столице Армении, Ереване, официально поддержан импичмент премьер-министра страны Никола Пашиняна. Такое решение приняли 34 депутата. Для запуска инициативы оппозиции необходимо 36 депутатов.

"Сегодня фракция "Армения" вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата", – сообщил лидер оппозиционной фракции "Честь имею", предложившей начать процесс, Айк Мамиджанян в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), цитату приводят "Ведомости".

Весной в Армении оппозиция заявила, что запускает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте. Это случилось после того, как он не ответил на требование уйти в отставку.