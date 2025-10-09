На Урале толпа подростков избила сверстницу и сняла расправу на видео

На Среднем Урале возбуждено дело после нападения толпы подростков на свою сверстницу.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел в Краснотурьинске в районе заброшенного здания по улице Молодежная. 16-летнюю учащуюся местного техникума окружила группа подростков, которая нанесла девушке телесные повреждения. При этом видео расправы снимали на камеру сотового телефона.

Прокуратура организовала проверку. В ведомстве отметили, что личности подростков уже установлены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось еще 26 августа этого года, однако известно об инциденте стало только сейчас. Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ – "Хулиганство группой лиц по предварительному сговору".

Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России. Как сообщили в СКР, Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.