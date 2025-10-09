Залужный заявил, что не готовится к выборам

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что информация о его подготовке к грядущим выборам не соответствует действительности.

Еще в августе американская журналистка Кэти Ливингстон сообщила, что Залужный тайно начал готовиться к президентским выборам, его штаб уже действует в Лондоне и набирает сотрудников. На днях портал Intelligence Online сообщил, что Залужный не только готовится к выборам, но и предлагает своим приближенным места в парламентском списке, в том числе для нескольких высокопоставленных военных. При этом отмечается, что Залужный еще не принял окончательного решения выдвигаться на пост президента. Но будет явным фаворитом и одним из основных претендентов на победу в случае проведения выборов.

Залужный написал, что он не признает никаких идей проведения выборов во время военного положения. И он не создает ни штабов, ни партий и принципиально не имеет никаких связей с какой-либо политической силой. А эти вбросы будто бы связаны с "российской пропагандой". Сами выборы - это якобы российская идея. Однако Залужный обошел вопрос о том, чтó будет после отмены военного положения.

Это первый за все время комментарий Залужного насчет выборов