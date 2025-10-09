В Новоуральске вынесен приговор за хищение у туристов 3,5 млн рублей

В Новоуральске вынесен приговор за мошенничество при оказании туристических услуг. Осужденная получила почти 5 лет принудительных работ.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница города. Как показало расследование, в 2023-2024 годах она от имени своего супруга – индивидуального предпринимателя получала от клиентов деньги для приобретения туристических путевок, авиа- и железнодорожных билетов, а также оплаты проживания в отелях. Однако взятые обязательства аферистка не исполнила, распорядившись похищенными деньгами в своих интересах.

В результате 34 туристам был причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. Сама женщина признала свою вину.

Новоуральский городской суд назначил ей 4 года и 9 месяцев принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Также с мошенницы взыскана сумма причиненного ущерба.

В прокуратуре уже заявили, что изучат приговор на наличие оснований для его обжалования.