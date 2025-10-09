В Совфеде поддержали штрафы за недопуск провайдеров в дома

Случаи недопуска интернет-провайдеров в многоквартирные дома отмечаются регулярно.

Как заявил сенатор Олег Голов, остро проблема проявляется в работе с крупными застройщиками, у которых есть собственные аффилированные операторы связи. Предложенные в Совфеде крупные штрафы за такие нарушения не смогут полностью решить проблему, но они способны минимизировать монополизацию рынка предоставления интернет-услуг.

"Мы надеемся, что значительные финансовые санкции заставят управляющие компании и застройщиков серьезно задуматься перед тем, как препятствовать доступу операторов", — указал парламентарий, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Минцифры после атаки хакеров на интернет-провайдера Lovit рассматривает возможность введения ответственности для управляющих компаний, которые препятствуют доступу интернет-провайдеров в многоквартирные дома.