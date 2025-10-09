Масштабные проверки пройдут в 51 авиакомпании

Авиационные власти России проведут проверки в отношении 51 региональной авиакомпании.

Они стартуют 1 декабря 2025 года и продлятся год. Проверки инициированы проектом поручения Кабмина в адрес Ространснадзора.

Инициатива связана с риском повторения у перевозчиков ситуаций, приведших к катастрофе Ан-24 авиакомпании "Ангара" 24 июля в Амурской области. Об этом говорится в письме замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева на имя замминистра транспорта Владимира Потешкина.

Количество авиационных происшествий в 2024 году в сравнении с показателем 2023 года возросло с 8 до 17, а количество погибших — с 12 до 37. Отмечается, что с начала текущего года в коммерческой авиации произошло четыре авиационных происшествия, в том числе две аварии и две катастрофы, в результате которых погибло 53 человека, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России представители отрасли малой авиации попросили авиационные власти перестроить систему допуска пилотов к полетам на легких самолетах.