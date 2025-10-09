Архитектор Супоницкий выиграл крупный тендер незадолго до гибели

Убитый в Санкт-Петербурге архитектор Александр Супоницкий незадолго до этого выиграл крупный тендер на работу в Москве.

Убийство связано именно с профессиональной деятельностью. Фирма Супоницкого, оформленная как ИП, находилась в Московском районе Петербурга. Его заработок в месяц составлял около 400 тыс. руб.

Также стали известны подробности семейной жизни убитого. Архитектор был женат вторым браком. Он нечасто посвящал супругу в свои проблемы и редко делился подробностями работы. Сама женщина занималась воспитанием четверых маленьких детей и домом, сообщают "Известия".

По данным Следственного комитета России, трагедия разыгралась 8 октября в доме на улице Кременчугская. Утром 73-летний горожанин вышел провожать дочь в школу. У лифта он встретил 49-летнего соседа, который из карабина выстрел в оппонента.