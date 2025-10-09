В Подмосковье более тысячи магазинов в домах прекратили продажу алкоголя

С 1 сентября в Подмосковье более 1 тыс. магазинов в многоквартирных домах прекратили продажу алкоголя.

Как заявил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, речь идет о торговых точках в жилых домах с выходом во двор. Теперь лицензии выдаются только тем торговым точкам, чей вход находится со стороны улицы и не дальше 30 м от края дороги.

В основном торговлю спиртным прекратили магазины, которые продавали слабый алкоголь без лицензии. Отмечается, что владельцы торговых точек, имеющие действующие лицензии, смогут продолжать работу до окончания срока их действия. Новые правила не распространяются на пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов указал, что в регионе ежемесячно будет закрываться около 50–60 алкомаркетов. Решение принято с учетом мнения жителей и бизнеса, поскольку высокая плотность торговых точек с алкоголем негативно влияла на общественную безопасность и семейные отношения, сообщает РИА "Новости".