Медведев: Враги напрягаются на фоне визита в КНДР

Страны-друзья вместе, как и прежде, тогда как враги напрягаются.

Об этом в мессенджере МАХ сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал свое прибытие в Пхеньян. «Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются», - указал политик.

Делегация "Единой России", которую возглавляет Медведев, прилетела в столицу Северной Кореи по приглашению центрального комитета Трудовой партии Кореи. Она примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания ТПК.

Ее возглавляет глава государства Ким Чен Ын. Годовщина основания партии празднуется 10 октября.