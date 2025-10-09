В Кремле назвали главный пункт повестки встречи Путина и Алиева

Главы России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут встречу в Душанбе 9 октября.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, основное внимание стороны планируют уделить вопросам двусторонних отношений, которые станут главным пунктом повестки переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ указал, что сам факт организации встречи свидетельствует о стремлении двух лидеров обсудить актуальные вопросы сотрудничества. Песков отметил, что, хотя не может говорить от имени азербайджанской стороны, Россия настроена на конструктивный и позитивный диалог, сообщает ТАСС.