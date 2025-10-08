Силами Минобороны ликвидирована угроза атаки БПЛА на Средний Урал

В Свердловской области снят режим упреждающего реагирования на возможную атаку БПЛА. На промышленных предприятиях была заблаговременно проведена эвакуация персонала для упреждения возможных последствий.

"Силами ПВО Министерства обороны России угроза ликвидирована", — сообщили в антитеррористической комиссии региона.

8 октября стало известно, что сотрудников нескольких крупных свердловских предприятий, в том числе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), внезапно эвакуировали и отправили домой. А клиенты уральского сотового оператора "Мотив" столкнулись с отключением мобильного интернета.

Добавим, что какой-либо информации очевидцев о сбитии БПЛА в воздухе пока не поступало.