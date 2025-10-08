08 Октября 2025
Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Александр Авдеев на оперативном совещании дал поручения по ситуации с началом отопительного сезона

На оперативном совещании с руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления региона Владимирской области, которое провел губернатор Александр Авдеев, рассматривались вопросы готовности региона к старту отопительного сезона.

Министр ЖКХ Сергей Маевский сообщил, что все муниципалитеты направили документы в Ростехнадзор для оценки готовности теплоснабжающих организаций. В 5 муниципалитетах (г.Владимир, г.Гусь-Хрустальный, г.Радужный, Меленковский и Селивановский округа) акты готовности уже подписаны, документы остальных 23 муниципальных образований проверяются.

(2025)|Фото: avo.ru

«Для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Владимирской области создана 651 аварийно-ремонтная бригада штатной численностью 2610 человек и более тысячи единиц спецтехники. В муниципальных образованиях региона есть 425 резервных источников электроснабжения, в том числе 294 передвижных. Кроме того, на балансе ресурсоснабжающих организаций имеется ещё 866 единиц резервных источников питания различной мощности. Взаимодействие аварийных бригад осуществляется через единую диспетчерскую службу главного управления МЧС области», – отметил Сергей Маевский.

Отопительный сезон во Владимирской области стартовал 25 сентября.

Сейчас губернатор держит на личном контроле ситуацию в 3 малоэтажных домах в Карабаново, где из-за недобросовестности подрядчика тепло в квартиры начнет поступать только завтра, 9 октября. Также из-за утечки теплоносителя в Коврове пока без отопления остаются 44 дома. Здесь ремонтные работы должны завершить до 10 октября.

(2025)|Фото: avo.ru

Александр Авдеев распорядился создать специальную комиссию, которая должна выяснить, какие работы по опрессовке были выполнены в Коврове летом, кто и как принимал результаты.

«В ситуации прошу оперативно разобраться и ежедневно докладывать о выполненных работах и степени готовности. Чем быстрее удастся среагировать, тем меньше проблем будет потом, когда придут морозы», – подчеркнул Губернатор.

Теги: отопительный сезон, александр авдеев, муниципалитеты владимирской области


