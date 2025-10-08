ФАС России высоко оценила работу Правительства Тюменской области по привлечению инвестиций в ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба России высоко оценила работу Правительства Тюменской области по привлечению инвестиций в ЖКХ, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Среди всех регионов федеральная антимонопольная служба отметила работу команд 11 субъектов, в их числе Тюменская область. Итоги мониторинга озвучил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев на Всероссийской тарифной конференции.



Он отметил, что Минстрой России и регионы заключили меморандумы о модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории субъектов РФ. Это ускорит темпы совершенствования отрасли ЖКХ.

Установление долгосрочных индексов платы за коммунальные услуги позволили реализовать инвестиционные мероприятия в Татарстане, Московской и Тюменской областях на 549 объектах теплоснабжения, 254 объектах водоснабжения и водоотведения.



С 2022 года принят ряд документов, которые позволили упростить техприсоединение к тепло,- водоснабжению и водоотведению и перевести подачу заявки через единое окно в электронном формате.

Кроме того, в своем докладе Виталий Королев рассказал о контроле за реализацией социальной догазификации. На момент 3 октября 2025 года принято 1 718 788 заявок, заключено договоров 1 660 903 (96%).