В ВТБ сочли, что цифровой рубль не вытеснит другие формы платежей

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов высказался о том, заменит ли цифровой рубль другие формы платежей.

На полях Finopolis 2025 Пьянов сообщил, что такое маловероятно: Банк России оценивает, что цифровой рубль "отъест" 3-5% от наличного рубля, столько же – от безналичного.

"Транзакции по цифровому рублю будут осуществляться на технологиях Банка России, не на технологиях индивидуальных банков. Банки будут иметь только "последнюю милю"", - приводит РИА Новости слова Пьянова.

Цифровой рубль будет находиться не на счетах в банках, а в кошельках на платформе ЦБ РФ. Массовый запуск запланирован на осень 2026 г.