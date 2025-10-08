В школах ДНР стремительно сокращают универсальные классы

В половине школ ДНР уже есть профильные классы, заявила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Если в 2023-2024 учебном году в регионе функционировало 274 профильных класса на базе 146 школ, то в текущем учебном году уже 437 классов в 234 школах. То есть практически в половине школ республики есть профильные классы, причем в среднем по два в каждой. То есть количество универсальных классов снижается. В условиях малого количества школьников в Донбассе это может означать вообще их отсутствие во многих школах, где с какого-то класса нужно выбирать профиль. Это психолого-педагогический, инженерный, предпринимательский, аграрный, медицинский и др.

Проблема ранней профилизации школьников беспокоит многих экспертов. Народный учитель России Сергей Рукшин считает, что это просто вычеркивание ребенка, которому закрывают возможность выбора жизненного пути. Он должен выбрать свой профиль, а остальные предметы ему почти не дают, и знать он их уже не будет.