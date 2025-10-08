Основатель "Ногу свело!" переоформил на жену загородный дом с бомбоубежищем

Основатель группы "Ногу свело!" Максим Покровский* мог переписать на жену свой загородный дом с бомбоубежищем, расположенный в Подмосковье. Об этом сообщает RT.

Земельный участок под строительство коттеджа певец приобрел в 2002 году. Он находится на территории бывшей воинской части в Рузском районе. Позднее на участке, согласно выпискам из Росреестра, были возведены постройки.

В январе 2024 года у дома сменился хозяин на основании брачного договора. Эксперты полагают, что таким способом артист может пытаться вывести свои активы из-под действия закона об иностранных агентах.

Певец признан иноагентом в конце марта 2023 года. В феврале 2025 года суд оштрафовал Покровского* на 45 тыс. рублей. Причина – отсутствие маркировки иноагента в публикации.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента