Госдума в первом чтении приняла закон о "закрепощении" студентов-медиков

Госдума в первом чтении приняла скандальный законопроект о фактическом возврате системы распределения выпускников медицинских вузов. Официально это называется "закрепление кадров в системе здравоохранения".

Эти поправки предполагают, что вообще все абитуриенты, поступающие в медицинские вузы (а также на фармацевтические специальности), будут заключать в обязательном порядке целевой договор. Речь идет о бюджетных местах. Таким образом, после окончания вуза выпускники обязаны будут отработать в системе государственного здравоохранения.

Если студент нарушит договор – не отработает положенный срок, то он будет обязан возместить стоимость своего первого года обучения и заплатить штраф в двойном размере от этой суммы.

Минздрав уверяет, что законопроект учитывает предложения профессионального сообщества. Независимые опросы показывают, что более 80% медиков выступают против такой системы и считают, что она не исправит ситуацию с дефицитом кадров, а только приведет к тому, что набор в медвузы сократится.