Новосибирская сеть АЗС "Прайм" прекратила продажи АИ-92

Новосибирская сеть АЗС "Прайм" сообщила о приостановке продажи АИ-92 частным автовладельцам. Причиной стало "прекращение отгрузок с НПЗ".

"В связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов с сегодняшнего дня большинство заправочных станций "Прайм" были вынуждены приостановить продажу бензина марки АИ-92. Сейчас данный вид топлива отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность города Новосибирска", - говорится в сообщении компании.

У сети "Прайм" около трех десятков заправок в Новосибирске и окрестных городах.